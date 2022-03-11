Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi

Adıyaman'da, kavşakta dönüş alamayan tır kontrolden çıkarak devrildi.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, kavşakta dönüş alamayan tır kontrolden çıkarak devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Onar Feremez idaresindeki 06 BML 271 plakalı Mercedes marka tır, Yeni Mahalle Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Kavşağında dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Tır, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi

Dönüşü alamayan tır kavşakta devrildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mercedes, Adıyaman, Türkiye, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title