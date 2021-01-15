"Dönüştüren Koçluk Hikayeleri"nin altıncısı gerçekleştirildi

ICF Türkiye, "Dönüştüren Koçluk Hikayeleri"nin altıncısını, Arçelik Global İnsan Kaynakları Direktörü Buket Çelebiöven'in katılımıyla gerçekleştirdi.

Çelebiöven, çevrim içi gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, kişisel olarak kadınlarla, gençlerle ama özellikle geleceğin liderleriyle çalışmayı çok sevdiğini söyledi.

Yoğun iş temposunda sonuç odaklı çalışmak zorunda olan yöneticilerin, bazen çalışan yönetimini ihmal edebildiğini belirten Çelebiöven, "Bu nedenle Arçelik içinde; özellikle ciddi global hedefleri olan bir marka olarak, sürekli gelişim ve performans kültürünü ve liderlik kültürümüzü bir üst lige taşımaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

Çelebiöven, bu karar aşamasında, işe mentorluk uygulamasıyla başlamaya karar verdiklerini, özellikle yurt dışına göreve atanan yöneticilere mentorluk hizmeti vererek başladıklarını dile getirdi.

Bu konuda içerden üst düzey yöneticilerin, deneyimli yöneticilerin gönüllü olduğunu bildiren Çelebiöven, şunları kaydetti:

"Onlara hem koçvari liderlik hem de mentorluk eğitimi aldırdık. Bu şekilde 100 kişi civarında mentimiz oldu. Bu süreç, içeride net bir dönüşüm getirdi. Bu sürecin hemen ardından Koç Holding iç koçluk sistemini kurdu. ve bizim potansiyel olarak gördüğümüz, üst yönetici adaylarına iç koçlar koçluk yapmaya başladı. Gönüllü üst düzey yöneticilerimiz koçluk eğitimleri aldılar. Bir süre sonra, kurumumuz içindeki bu mentorluk ve koçluk havuzu bir statü unsuru haline geldi.

Sonrasında kültür değişimi için liderlik yetkinliklerimizi gözden geçirdik. Yetkinlik başlıklarımız içerisine, 'yeteneği geliştirmeyi' ve 'koçluk yapmayı' koyduk. Kültürel değişime üst yönetimden başladık ve bu kapsamda üst yönetimimiz eğitimler aldı. Şirket içinde koçluk ve vizyoner stillerini geliştirmek temel hedef oldu. ve şu anda Arçelik'te bu iki stil dominanttır. Süreç doğal olarak takım koçluğuna doğru evrildi. Deneyim paylaşımları gerçekleştirildi ve ardından Arçelik'teki tüm süreçlerin içine koçluk girmeye başladı. Üst yönetim de dahil olmak üzere başlattığımız süreç genişleyerek devam ediyor. Globalde de oldukça üst düzeyde görev alan yöneticilerimiz sürece dahil oldu. 2 senede bir değerlendirmeleri yeniliyoruz. Ama tüm bu sürecin belki de en önemli artısı, çalışan bağlılığında liderliğin sorgulanması ve etkin liderler yetiştirebilmektir."

"Koçluk, tüm kuruma yaygınlaştırılacak kültürel dönüşümün temel parçası"

Çelebiöven, Kadın Gelişim Programı'nda özellikle mentorluk uygulamasından çok fayda gördüklerini, çalışan kadınların en zorlandıkları konunun doğum sonrası olduğunu söyledi.

Buradan yola çıkarak tecrübeli annelerin yeni annelere mentorluk yapmasını içeren bir SheMenti programı oluşturduklarını anlatan Çelebiöven, "Mentorluğun en önemli avantajı, her alana adapte edilebilmesidir. Koçlukta ise, değişim ve gelişim göstermek istediğiniz alanlara odaklanabilme şansınız var. Örneğin, Genç Potansiyellerin Gelişim Programımızda, iç yolculuklarıyla ilgili koçluk uyguluyoruz. Daha baştan, 'Ben kimim?', 'Ne olmak istiyorum?' gibi soruları sormalarını istiyoruz. Kısacası kültürü yaygın olarak değiştirmenin en etkin yolu koçluktan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arçelik'te koçluk sisteminin ciddi bir şekilde yaygınlaştığını ve oturduğunu anlatan Çelebiöven, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çalışan memnuniyetleri ya da liderlik performansı puanları biraz düşük çıktığında artık akla ilk gelen şey, koçluk ve takım koçluğu uygulamaları oluyor, zira somut olarak verim alındığı biliniyor. Şu anda Project Ozon adında bir liderlik programı geliştiriyoruz, liderlik kültürümüzü yeniden tarif ediyoruz. Burada; 'Koçluk yaparız', 'Ekiplerimizi yetkilendiririz', 'İlham veririz' gibi yeni mottolar belirledik. Görüldüğü gibi Arçelik'in geleceğinde koçluk, çok önemli başlıklardan birisi. Genel olarak kurumlara, Arçelik koçluk deneyimimizden çıkardığım şu önerileri yapabilirim. Öncelikle koçluk stratejilerini, tüm kuruma yaygınlaştırılacak kültür dönüşümü stratejisinin bir parçası olarak belirlemeleri önemli. ve elbette bunun en etkili araçlarından birisidir. Bununla birlikte tepe yönetim sürece mutlaka dahil edilmeli; hatta tüm süreç oradan başlatılmalı, süreçte adım adım ilerlemek bir başka kritik nokta. ve bu, bitmeyen bir yolculuktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık