Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor
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Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

03.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:35

Kurban Bayramı tatilinden dönen tatilciler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Dönüş için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, bayramın son gününde otoyolun Sakarya kesimi İstanbul istikametinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmasının gerçekleştirildiği ve yolun iki şeride düştüğü Hendek geçişinde yoğunluk oluşturuyor.

Sürücüler ayrıca, otoyolun Sapanca kesiminde de trafiğin yavaşlamasına neden oluyor.

Öte yandan, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti Dörtyol ve Beşköprü mevkilerinde de akıcı yoğunluğun yaşandığı görüldü.

Karayolları ve Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.

Dönüşe geçen tatilciler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Kaynak: AA

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