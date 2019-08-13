13.08.2019 15:08

Dönüş yolundaki tatilcilere 'Emniyet kemeri' uyarısı

Kurban Bayramı tatili için Muğla'ya gelen ve dönüş yapan tatilcilere Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri 'Kemerin ses getirsin' uygulamasını hatırlattı ve kemer konusunda uyarıda bulundu.

MUĞLA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün her bayram öncesi sürücülerde farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirdiği sloganlarda yüzde 99'a varan başarı sağlandı.

Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tanıttığı 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması kapsamında Muğla'da tatillerin geçiren sürücülere hem emniyet kemeri uyarısı yapıldı. Hem de araçlardaki çocuklara broşür dağıtıldı. Tatilini Muğla'da yapan sürücülerin dönüşleri başlarken, karayolu üzerinde trafik ekipleri trafiğin güvenli bir şekilde seyretmesi amacıyla trafik ışıklarının bulunmadığı akıllı kavşaklarda ve ışıklı kavşaklarda günün 24 saati görev yapıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Marmaris, Datça, Ortaca, Dalaman ve Fethiye'den tatil dönüşü yapan sürücülere hem soluklanma, hem de 'Kemerin Ses Getirsin' uygulaması gerçekleştirildi. Sürücüler emniyet kemeri konusunda uyarılırken, araçlarda bulunan çocuklara da broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla 31 Ağustos tarihine kadar çocuklara yönelik 'Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin' sloganıyla 'Kemerin Ses Getirsin' ödüllü video yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında araçta bulunanlar sürücü ve araçtaki diğer yolcuları emniyet kemerlerini takarken çektikleri videoları #kemerinsesgetirsin' hashtagini etiketleyerek 'TrafikEgm' twitter adresine gönderecekler. Gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuğa scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edilecek.

Kaynak: İHA