Dönüş Yolundaki Sürücülere "Son 30-40 Kilometre" Uyarısı
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Başkanı Memiş, "Sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar.
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Başkanı Memiş, "Sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar. Son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com