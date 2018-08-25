Dönüş Yolundaki Sürücülere "Son 30-40 Kilometre" Uyarısı

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Başkanı Memiş, "Sürücülerimiz genelde varacakları yerlere 30-40 kilometre kala yorgunluktan ve kavuşmanın heyecanıyla dikkatlerini kaybediyorlar. Son 30-40 kilometrede daha çok dikkat etmek gerekiyor" dedi.