Dönüş yolundaki gurbetçilere, sınır kapılarında 'hijyen kiti'
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dönüş yolundaki gurbetçilere, sınır kapılarında 'hijyen kiti'

EDİRNE Valiliği'nce tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule'ye gelen gurbetçilere, koronavirüs önlemleri kapsamında 'hijyen kiti' dağıtılıyor.

Dönüş yolundaki gurbetçilere, sınır kapılarında 'hijyen kiti'
18.08.2020 16:27 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:31

EDİRNE Valiliği'nce tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule'ye gelen gurbetçilere, koronavirüs önlemleri kapsamında 'hijyen kiti' dağıtılıyor. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarından çıkış yapan gurbetçilere içinde maske, ıslak mendil ve dezenfektan olan paketler verilirken, Edirne'ye özgü badem ezmesi ile kavala kurabiyesi de ikram ediliyor.

Haziran ayı ile birlikte ana vatanlarında tatillerini geçirmek için gelen gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı. Edirne Valiliği'nce de gurbetçilerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda yolculuk yapabilmeleri için Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında 'hijyen kiti' dağıtılmaya başlandı. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, gurbetçilerin yanında olduklarını göstermek ve koronavirüse karşı dikkatli olmalarını sağlamak adına uygulamanın devam ettiğini belirtti. Gurbetçilerin izin dönüşünde de yanlarında olduklarını söyleyen Eraslan, "Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda, vatandaşlarımızın geri dönüşlerinde yardımcı olabilmek, bir nebze katkı sağlayabilmek için Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızda vatandaşlarımıza dezenfeksiyon kiti veriyoruz. Maske, dezenfektan; yolculuklarının güzel geçmesi, sağlıkla yollarına devam edebilmeleri, ağızlarının da biraz tatlanması ve Edirne'yi hatırlamaları için de badem ezmesi, kavala kurabiyesi gibi ikramlarımız bulunmakta. Biz her şekilde Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın her sene yaşadığı bu sıkıntılı süreçte Edirne Valiliği olarak yanlarında olacağız. Bu tarz küçük ama gönülleri fetheden ikramlarla kendilerini hoşnut bırakmaya çalışacağız" dedi.  Çevre Koruma Vakfı Müdürü Eraslan, gurbetçilere dağıtılan 'hijyen kiti'nin içinde 2 maske, ıslak mendil ve 100 mililitrelik dezenfektan bulunduğunu söyledi. Eraslan ayrıca dezenfektanın Trakya Üniversitesi iş birliğiyle bugüne kadar 10 ton, maskenin de yerel imkanlarla 3 milyon adet olarak üretildiğini kaydetti.  


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Magazin
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı 3. Sayfa
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı
DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Vladimir Putin Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka
Magazin Alişan Ozan Güven Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Dönüş yolundaki gurbetçilere, sınır kapılarında 'hijyen kiti' - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:39:20. #1.14#
title