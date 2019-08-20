Dönüş yolunda kaza yapan iki gurbetçi hayatını kaybetti

20.08.2019 15:10

Konya'dan Finlandiya'ya izin dönüşü yolda kaza yapan 39 yaşındaki Şenol Şar ve eşi 33 yaşındaki Songül Şar hayatını kaybetti.

Finlandiya'nın Kouvola şehrinde yaşayan gurbetçi Şar Ailesi, memleketleri Konya'dan dönerken, dönüş yolunun Litvanya ayağında trafik kazası geçirdi.

Finlandiya'da yaşayan Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi üyesi Yakup Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazada 39 yaşındaki baba Şenol Şar ile eşi 33 yaşındaki Songül Şar'ın hayatını kaybettiğini söyledi.

Ailenin bulunduğu aracın bir TIR'la çarpıştığını kaydeden Yılmaz, ailenin arkada oturan 3, 9 ve 11 yaşlarındaki üç çocuğunun da ağır yaralanarak yoğun bakıma alındığını ifade etti.

Finlandiya polisinden yapılan açıklamada, kazanın dün gece yarısı meydana geldiği belirtilirken, gurbetçilerin bulunduğu ailenin önce bir araçla çarpıştığı ve sonra kontrolü kaybeden aracın TIR'la çarpıştığı kaydedildi.

Kaynak: AA