Dönüş Yoğunluğu Yaşanmadı

Yalova'da, Kurban Bayramı tatil döneminin sona ermesiyle feribot seferlerinin artırılması ve Osmangazi Köprüsü kulanımı, her tatil döneminde yaşanan yoğunluğu önledi.

Kurban Bayramı tatillerini farklı illerde geçiren ve İstanbul'a dönüşe geçenlerin, Osmangazi Köprüsü ile sefer sayısı artırılan feribotu tercih etmesiyle Yalova kent merkezinde trafik yoğunluğu yaşanmadı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, perşembe gününden itibaren araç geçişlerinde artış yaşandığını belirterek, 9 günlük tatil süresince 90 bin aracın Eskihisar'a geçiş yaptığını söyledi.

Normal zamanlarda 15 olan feribot sayısının 17'ye çıkartıldığını ve günlük ortalama 10 bin civarında aracın geçtiğini aktaran Lermi, geceyarısına kadar 9 günlük bayram tatili süresince taşınan araç sayısının 100 bini bulması beklediklerini, iki feribotun daha olası yoğunluk durumu nedeniyle hazır bekletildiği kaydetti.