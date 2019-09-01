01.09.2019 18:37

Dönüş yapan otomobile çarpıp, şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz dönüş yapan otomobile çarpan bir başka otomobil, köprüden şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Karabük - Yenice karayolu Soğuksu Mahallesi Çayan köprüsü mevkiinde medyana geldi. Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halinde olan Erkan Akbaş idaresindeki 78 DC 687 plakalı otomobil önünde seyreden Mürsel Ateş idaresindeki 78 AV 819 plaka otomobilin Çayan köprüsü istikametine kontrolsüz dönüş yapması sonucu çarparak köprüden şarampole yuvarlandı. Takla atarak ters dönen otomobil dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada, Erkan Akbaş ile aynı otomobilde bulunan Derya A. (27), Zeynep A. (1), Ervanur A. ile Taha A. (20), Mavila A. ve Mehmet A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımı ile takla atan otomobildeki yaralılar çıkarılarak, olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesi olmaz, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA