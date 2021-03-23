Donörün vazgeçmesi üzerine kardeşinin iliğiyle hayata tutunan Yiğit Ali, "Batman" kostümüyle taburcu edildi
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Donörün vazgeçmesi üzerine kardeşinin iliğiyle hayata tutunan Yiğit Ali, "Batman" kostümüyle taburcu edildi

23.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:52
Donörün vazgeçmesi üzerine kardeşinin iliğiyle hayata tutunan Yiğit Ali, 'Batman' kostümüyle taburcu edildi

Adana'da bir yıl önce lösemi teşhisi konulan ve bulunan donörün vazgeçmesi üzerine 3 yaşındaki kardeşinden alınan ilikle yaşama tutunan 5 yaşındaki Yiğit Ali Ular, hastaneden "Batman" kıyafetiyle ayrıldı.

Adana'da bir yıl önce lösemi teşhisi konulan ve bulunan donörün vazgeçmesi üzerine 3 yaşındaki kardeşinden alınan ilikle yaşama tutunan 5 yaşındaki Yiğit Ali Ular, hastaneden "Batman" kıyafetiyle ayrıldı.

Anne Betül Ular, geçen yıl şubatta ayağındaki rahatsızlık nedeniyle götürdü hastanede kan değerlerinin düşük çıkmasıyla oğluna lösemi teşhisi konulduğunu kaydetti.

Lösemi teşhisiyle adeta yıkıldıklarını belirten anne Ular, o günden bu yana çok zorlu süreç geçirdiklerini söyledi.

Tedavi süreci başlayan oğlunun sağlığına kavuşabilmesi için hemen uygun donör aranmaya başladığını ifade eden anne Ular, geçen yıl aralıkta yüzde 100 uygun donörün bulunmasıyla umutlarının yeşerdiğini ama bu mutluluklarının çok kısa sürdüğünü kaydetti.

Bulunan donörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle nakilden vazgeçtiğini dile getiren anne Ular, bunun üzerine yüzde 90 uyumlu 3 yaşındaki kızı Kumsal'dan nakil yapılmasına karar verildiğini anlattı.

Özel bir hastanede 19 Şubat'ta nakil işleminin gerçekleştiğini belirten anne Ular, oğlunun bir süre hastanede gözetim altında tutulmasının ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Anne Ular, taburcu olurken çok sevdiği Batman kostümü giyen oğlunun şu an sağlığının çok iyi olduğunu, kötü günlerin geride kaldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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