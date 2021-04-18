Donör bulundu, etik kurul organ naklini kabul etmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Donör bulundu, etik kurul organ naklini kabul etmedi

Donör bulundu, etik kurul organ naklini kabul etmedi
Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR - Haberler | Güncel

KOCAELİ Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kerim Karagöz, karaciğerinin iflas etmesi nedeniyle organ nakli olmayı beklerken etik kurula takıldı.

KOCAELİ Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kerim Karagöz, karaciğerinin iflas etmesi nedeniyle organ nakli olmayı beklerken etik kurula takıldı. Karagöz'e organ bağışında bulunacak kişiyle görüşen etik kurulu, 'donör ve hastanın birbirini yeterince tanımaması nedeniyle maddi menfaat şüphesi uyandırması' nedeniyle başvuruyu kabul etmedi. 

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Kerim Karagöz'e, 2017 yılında karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. O tarihten bu yana tedavi edilmeye çalışılan Karagöz'ün karaciğeri iflas etti. Bunun üzerine organ nakli için donör aranmaya başlandı. Yaklaşık 2 sene süren arayışın ardından kadavralardan sonuç çıkmaması üzerine canlı bir donör bulundu. Gönüllü olarak karaciğerinin bir kısmını vermeye razı olan donör ile Dr. Kerim Karagöz, organ naklinin yapılması için etik kurulu değerlendirmesine alındı. 

DONÖR VE HASTA BİRBİRİNİ YETERİNCE TANIMIYORİstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde toplanan etik kurul, donör olan kişi ile yaklaşık 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. 4'üncü dereceye kadar olan akrabalar dışındaki canlı donörden yapılacak nakiller için zorunlu olan etik kurulu onayı, Kerim Karagöz'ün organ nakli için çıkmadı. Toplantı sonrasında kesin bir kanıt göstermeyen etik kurulu, başvurunun 'donör ve hastanın birbirini yeterince tanımaması nedeniyle maddi menfaat şüphesi uyandırması' üzerine reddedildiğini bildirdi. Etik kurul kararının mahkemeye taşınarak iptal edilmesinin söz konusu olduğu belirtildi. 

 


Donör bulundu, etik kurul organ naklini kabul etmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mario Draghi Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Mesut Özil Arda Turan Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Donör bulundu, etik kurul organ naklini kabul etmedi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 14:39:38. #1.16#

title