Donnarumma Paris Saint Germain'de!

Milan'dan ayrılan Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain'e transfer oldu. İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de zafere ulaşan 22 yaşındaki eldiven Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Donnarumma turnuvanın en iyi oyuncusu ve kalecisi seçilmişti.