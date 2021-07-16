Donnarumma Paris Saint Germain'de!
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Donnarumma Paris Saint Germain'de!

Dugout - Haberler | Spor

Milan'dan ayrılan Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain'e transfer oldu. İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de zafere ulaşan 22 yaşındaki eldiven Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Donnarumma turnuvanın en iyi oyuncusu ve kalecisi seçilmişti.

Milan'dan ayrılan Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain'e transfer oldu. İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de zafere ulaşan 22 yaşındaki eldiven Fransız kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Donnarumma turnuvanın en iyi oyuncusu ve kalecisi seçilmişti.

Donnarumma Paris Saint Germain'de!

Kaynak: Dugout

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