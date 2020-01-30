Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar
Haberler » Güncel » Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar - Haber

Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar

ABD'nin Michigan eyaletinde rıhtımda balık tutan genç kız aniden dengesini kaybederek donmuş suya düştü.

30.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:40
Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar

ABD'nin eyaletinde rıhtımda balık tutan kız aniden dengesini kaybederek donmuş suya düştü. Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde genç kız sudan çıkartıldı.

Michigan eyaletinin Harrison Township kentinde rıhtımda balık tutan genç kız aniden dengesini kaybederek yüzeyi donmuş suya düştü. Kızın çığlıklarını duyan bir arkadaşı hemen polisi aradı ve çevredeki iki balıkçı, genç kızı sudan çekmeye çalıştı. Yaklaşık olarak 15 dakika suyun içinde kalan genç kızın tüm vücudu uyuştuğu için başarılı olamadılar. Polisin gelmesiyle genç kız sudan kurtarıldı ve hastaneye götürüldü. Polis açıklama yaparak, insan bedeni donmuş bir suya düştüğünde, 10 dakika sonra kendini kurtaramayacak duruma geldiğini belirterek uyarı yayınladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Polis kamerasından olay yerine doğru görüntülerRıhtımın sonunda üstü buz tutmuş suyun içinde genç kız

Genç kızın sudan çekilmesi


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler