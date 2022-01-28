Donmuş Porsuk Çayı'nda yürüyüş vizöre yansıdı - Haberler
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Donmuş Porsuk Çayı'nda yürüyüş vizöre yansıdı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
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Donmuş Porsuk Çayı'nda yürüyüş vizöre yansıdı

Etkili kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Porsuk Çayı buz tuttu.

ESKİŞEHİR (AA) - Etkili kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle kent merkezinden geçen Porsuk Çayı buz tuttu.

Hava sıcaklığının, sıfırın altında gece 4, gündüz 9 derece ölçüldüğü Eskişehir'deki Porsuk Çayı'nda buz tabakaları oluştu.

Çayın donduğunu gören bazı kişiler, buz tabakası üzerinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bazı vatandaşlar ise Porsuk Çayı üzerinde yürüyenlere tehlikeli hareketleri nedeniyle tepki gösterdi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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