DONMUŞ GÖL ÜZERİNDE KARDAN ADAM YAPIP, KAR TOPU OYNADILAR
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Isparta'da Eğirdir Gölü'nün donan kısmında yürüyüş yapanlar kar topu oynayıp, hazırladıkları kardan adamla fotoğraf çektirdi.
EĞİRDİR, ISPARTA (DHA) - Isparta'da Eğirdir Gölü'nün donan kısmında yürüyüş yapanlar kar topu oynayıp, hazırladıkları kardan adamla fotoğraf çektirdi.
Türkiye'nin 2'nci büyük tatlısu gölü olan Eğirdir Gölü, dondurucu soğuk nedeniyle kısmen buz tuttu. Kale mahallesi sakinleri kısmen donan gölde buz tabakası üzerinde yürüyüp, kardan adam yaptı. Buz tabakasında ilerleyenler kar topu oynayıp, eğlenceli dakikalar yaşadı. Beyaza bürünen göl çevresi doğal güzelliğiyle hayran bıraktı.
Tatilciler de cep telefonu kamerasıyla Eğirdir Gölü'ndeki kar güzelliğini görüntüledi.