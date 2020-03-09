Dönmez: "Yerli ve yenilenebilir enerji olmadan bağımsız enerjiden asla söz edemeyiz"
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Fatih Dönmez, Güncel

Dönmez: "Yerli ve yenilenebilir enerji olmadan bağımsız enerjiden asla söz edemeyiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

09.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:58
Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (2)

Dönmez: 'Yerli ve yenilenebilir enerji olmadan bağımsız enerjiden asla söz edemeyiz'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Dönmez: "Yerli ve yenilenebilir enerji olmadan bağımsız enerjiden asla söz edemeyiz"

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