Dönmez: "Yerli ve yenilenebilir enerji olmadan bağımsız enerjiden asla söz edemeyiz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.