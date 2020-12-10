Bakan Dönmez: "TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız"
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Bakan Dönmez: "TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız"

10.12.2020 23:36 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:06

TBMM Genel Kurulu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Genel Kurulu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Enerji sektörünün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda, İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası olarak da ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası'nı 2021 yılı içerisinde katılımcıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Bakan Dönmez: 'TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız'
Bakan Dönmez: 'TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız'
Bakan Dönmez: 'TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız'
Bakan Dönmez: 'TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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