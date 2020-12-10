Bakan Dönmez: "TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız"

TBMM Genel Kurulu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

Bakan Dönmez: "Yerli elektrikli otomobilimiz TOGG banttan inmeden şarj altyapı çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Enerji sektörünün ve piyasanın gelişimi doğrultusunda, İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası olarak da ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası'nı 2021 yılı içerisinde katılımcıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı