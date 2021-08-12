Dönmez: "(Yeniköy Termik Santrali) Bu sabah 06.42 itibarıyla ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.