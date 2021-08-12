Dönmez: "(Yeniköy Termik Santrali) Bu sabah 06.42 itibarıyla ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (3)
Bakan Dönmez: "(Yeniköy Termik Santrali) Bu sabah 06.42 itibarıyla ikinci üniteyi de devreye aldık. Santral tam kapasite çalışmaya başladı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç