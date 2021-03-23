Dönmez: "Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferansla katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferansla katıldı.
Dönmez: "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı"
???????Dönmez: "Şubat sonu itibarıyla güneşte kurulu gücümüz 6 bin 869 megavat oldu. Toplam kurulu gücümüzün yüzde 7,1'ini güneş oluşturuyor"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı