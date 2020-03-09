Dönmez: "Son yüzyıldır elektrik hayatımızı önemli oranda değiştirdi, etkiledi ve kolaylaştırdı"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.
09.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:40
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (3)
Kaynak: AA
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