Dönmez: "Son yüzyıldır elektrik hayatımızı önemli oranda değiştirdi, etkiledi ve kolaylaştırdı" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. (3) Kaynak: AA Haberin Videosu: Dönmez: "Son yüzyıldır elektrik hayatımızı önemli oranda değiştirdi, etkiledi ve kolaylaştırdı"