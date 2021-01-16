Dönmez: "Soma Termik Santral tesisimiz Manisa'mızın elektrik ihtiyacının yüzde 77'sini karşılayacak"
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Dönmez: "Soma Termik Santral tesisimiz Manisa'mızın elektrik ihtiyacının yüzde 77'sini karşılayacak"

16.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:22

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Soma Termik Santral tesisimiz Manisa'mızın elektrik ihtiyacının dörtte üçünden daha fazlasını yani yüzde 77'sini karşılayacak. Türkiye genelinde yerli kaynaklardan ürettiğimiz elektriğin yüzde 2,1'ini bu santralimizden sağlayacağız. Projeyle yıllık 4,7 milyon ton linyiti ekonomimize kazandıracağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün Soma, Salihli ve Alaşehir'de hayata geçireceğimiz toplam 594,5 megavatlık 4 enerji tesisimizle 180 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Üretilecek 4 bin 428 GWh elektrikle yaklaşık 2,5 milyon hanemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Bugün biri yerli kömür, 3'ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, Soma ve Kırkağaç ilçelerimize doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz."

Dönmez: 'Soma Termik Santral tesisimiz Manisa'mızın elektrik ihtiyacının yüzde 77'sini karşılayacak'
Dönmez: 'Soma Termik Santral tesisimiz Manisa'mızın elektrik ihtiyacının yüzde 77'sini karşılayacak'
Dönmez: 'Soma Termik Santral tesisimiz Manisa'mızın elektrik ihtiyacının yüzde 77'sini karşılayacak'
Dönmez: 'Soma Termik Santral tesisimiz Manisa'mızın elektrik ihtiyacının yüzde 77'sini karşılayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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