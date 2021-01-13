Dönmez: "Günümüz dünyasında atık ya da kullan at diye bir kavram neredeyse kalmadı"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konferans salonuna gelmesi Belediye Başkanlarının video konferansda konuşmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konferans salonuna gelmesi
Belediye Başkanlarının video konferansda konuşmaları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya