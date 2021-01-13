Dönmez: "Günümüz dünyasında atık ya da kullan at diye bir kavram neredeyse kalmadı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konferans salonuna gelmesi Belediye Başkanlarının video konferansda konuşmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı...