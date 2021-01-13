Dönmez: "Günümüz dünyasında atık ya da kullan at diye bir kavram neredeyse kalmadı"
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Dönmez: "Günümüz dünyasında atık ya da kullan at diye bir kavram neredeyse kalmadı"

13.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konferans salonuna gelmesi Belediye Başkanlarının video konferansda konuşmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konferans salonuna gelmesi

Belediye Başkanlarının video konferansda konuşmaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belediyelerde Yenilenebilir ve Akıllı Enerji Uygulamaları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. (1)

Dönmez: 'Günümüz dünyasında atık ya da kullan at diye bir kavram neredeyse kalmadı'
Dönmez: 'Günümüz dünyasında atık ya da kullan at diye bir kavram neredeyse kalmadı'
Dönmez: 'Günümüz dünyasında atık ya da kullan at diye bir kavram neredeyse kalmadı'
Dönmez: 'Günümüz dünyasında atık ya da kullan at diye bir kavram neredeyse kalmadı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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