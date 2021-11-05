Dönmez: Faturaların önemli bir kısmını bütçeden karşılıyoruz (2)

BURSA (DHA) - 'ÜLKEMİZİN İHTİYACININ ÜÇTE BİRİNİ KARADENİZ'DEN SAĞLAYACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), '2023'e Doğru Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye' konferansına katıldı. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Bakan Dönmez, yerli doğal gazın ilk fazının 2023 yılında sisteme verileceğini söyledi. Dönmez, "İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan, günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz taşımayı hedefliyoruz. İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğal gaz miktarı günde yaklaşık 40 milyon metreküpe kadar çıkacak. Maksimum üretim seviyesine çıktığımızda ülkemizin ihtiyacının üçte birlik kısmını Karadeniz sahasından sağlamış olacağız. Başka bir ifadeyle meskenlerin, konutların doğal gaz ihtiyacının tamamını Sakarya gaz sahasından karşılar hale geleceğiz" dedi.

Temel hedefin, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltmak ve enerji teknolojilerini yerlileştirmek olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Şu an güneş paneli ihracatçısı ülke haline geldik. Rüzgar tribünü kanat imalatçısı ülke haline geldik. Jeneratörle ilgili çalışmalarımız var. İnşallah tribün içerisindeki jeneratörü de Türkiye'de üreteceğiz. Özellikle Bursa sanayisi bu açıdan kapasitesi yüksek illerimizden birisi. Bu rüzgar tribünü sanayisi bir yerde otomotiv sektörüne benziyor. Yan sanayiyle birlikte çalışıyor. Bu açıdan Bursa'nın ciddi bir potansiyel barındırdığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Enerji verimliliğine yapılan yatırımlara dikkat çeken Dönmez, "Son 4 yılda enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla 1,2 milyar dolarlık yıllık tasarruf elde ettik. Diğer yan sektörleri de hesaba kattığımızda toplamda 3,6 milyar dolarlık büyük bir katma değer sağlıyor" dedi.