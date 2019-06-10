Dönmez: Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com