Dönmez: Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir.

Dönmez: Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Fatih gemimizde çalışan personelimize karşı çıkarıldığı iddia edilen tutuklama tehdidi karşısında faaliyetlerimiz hiçbir aksamaya mahal vermeden devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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