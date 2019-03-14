Dönmez: "Enerjide Rol Model Olacak Kadınlarımızın Hikayeleri Gençlerimize İlham Verecek"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuştu.
Kaynak: AA