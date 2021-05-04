Son dakika haberi | Bakan Dönmez: "Yenilenebilir kaynakların toplam kurulu güç içerisindeki payı yüzde 52 seviyesindedir"
Son dakika haberlerine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ve heyetiyle video konferans yöntemiyle görüştü. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren