Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik"
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik"
Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik"
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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