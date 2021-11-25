Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik" - Haberler Ekonomi
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Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik"

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Dönmez:

Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik"

Dönmez: "Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19,8 milyon varil ham petrol ürettik. Doğal gazda ise toplam 347,3 milyon metreküp üretim gerçekleştirdik"

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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