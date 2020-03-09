Dönmez: "Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu sonrası soruları cevapladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu sonrası soruları cevapladı. Kaynak: AA Haberin Videosu: Dönmez: "Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var"