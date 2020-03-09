Dönmez: "Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var"
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Fatih Dönmez, Güncel

Dönmez: "Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu sonrası soruları cevapladı.

09.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:46
Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TESAB 16. Olağan Genel Kurulu sonrası soruları cevapladı.

Dönmez: 'Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Dönmez: "Bizim petrol piyasasında otumuş bir fiyatlama mekanizmamız var"

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