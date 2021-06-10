Dönmez: "(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz.
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Dönmez: "(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz.

Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Koza Altın Temel Atma Töreni'ne katıldı. (2)

"Karadeniz'de bulduğumuz doğalgaz ne kadar değerliyse, yenilenebilir enerjideki her bir kilovat saat üretim ne kadar değerliyse madencilik de o kadar değerlidir. Bizler, şunu iyi biliyoruz ki enerji bağımsızlığı da maden bağımsızlığı da Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığıdır, geleceğimizdir"

"Bugün yer altı zenginliklerini değerlendiremeyen bir ülke var mı? Elbette hayır. Yer altı zenginliklerini değerlendiremeyen ülkeler sanayide dışa bağımlı olmaktan kurtulamazlar"

Bakan Fatih Dönmez: "(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. 5 yıl içerisindeki üretim hedefimiz ise inşallah yıllık 100 tona ulaşmak."

Dönmez: '(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz.
Dönmez: '(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz.
Dönmez: '(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz.
Dönmez: '(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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Dönmez: "(Altın üretimi) Bu sene inşallah 45 ton üzeri bir üretim yapmayı hedefliyoruz. - Haberler
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