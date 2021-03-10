Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"
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Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak"

10.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "(Akkuyu Nükleer Güç Santrali) Bugün üçüncü reaktörün temelinin atılmasıyla hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. İnşallah seneye de dördüncü ve son reaktörün temelini birlikte atarız. Akkuyu, 2023 yılında, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında, enerji üretmeye başlayacak. Türkiye, o gün yepyeni bir enerjiyle tanışacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde yılda üreteceği 35 milyar kilovatsaat enerjiyle, tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak."

Dönmez: 'Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak'
Dönmez: 'Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak'
Dönmez: 'Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak'
Dönmez: 'Akkuyu tam kapasite devreye girdiğinde tek başına tüm Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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