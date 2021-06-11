Dönmez: "ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Plaket takdimleri Yöresel kilim takdimi Açılış öncesi dua edilmesi Bakanlar ve beraberindekilerin açılış butonlarına basmaları Temel atma töreninin gerçekleştirilmesi KONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması
Plaket takdimleri
Yöresel kilim takdimi
Açılış öncesi dua edilmesi
Bakanlar ve beraberindekilerin açılış butonlarına basmaları
Temel atma töreninin gerçekleştirilmesi
KONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı