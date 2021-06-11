Dönmez: "ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz"
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Dönmez: "ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Plaket takdimleri Yöresel kilim takdimi Açılış öncesi dua edilmesi Bakanlar ve beraberindekilerin açılış butonlarına basmaları Temel atma töreninin gerçekleştirilmesi KONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması

Plaket takdimleri

Yöresel kilim takdimi

Açılış öncesi dua edilmesi

Bakanlar ve beraberindekilerin açılış butonlarına basmaları

Temel atma töreninin gerçekleştirilmesi

KONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karapınar'da "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları, Güneş Enerjisi Santrali" sahasında düzenlenen temel atma töreninde konuştu. (2)

Dönmez: 'ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz'
Dönmez: 'ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz'
Dönmez: 'ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz'
Dönmez: 'ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Dönmez: "ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz" - Haberler
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