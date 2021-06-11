Dönmez: "ABD'den, Almanya'dan, Japonya'dan ve Kore'den daha fazla güneş paneli üretiyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması Plaket takdimleri Yöresel kilim takdimi Açılış öncesi dua edilmesi Bakanlar ve beraberindekilerin açılış butonlarına basmaları Temel atma töreninin gerçekleştirilmesi KONYA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,...