Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak"
AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkması Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'na katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkması
Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'na katıldı. (1)