Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak" - Haberler
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Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak"

AA / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkması Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in kürsüye çıkması

Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,13. Hidrokarbon Arama-Üretim İstişare Toplantısı'na katıldı. (1)

Dönmez: 2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak

Dönmez: 2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak

Dönmez: 2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak

'Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli bir tarife üzerine çalışıyoruz'

"Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli bir tarife üzerine çalışıyoruz"

AA / Fatih Başaran - Son Dakika Haberleri

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