Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak" - Haberler Ekonomi
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Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak"

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Dönmez:

Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak"

Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak"

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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