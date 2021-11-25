Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak"
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak"
Dönmez: "2022'nin bahar aylarında dördüncü sondaj gemimiz de ekibe dahil olacak ve haziran, temmuz gibi sondaj faaliyetlerine başlayacak"
AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet