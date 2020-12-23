Dönmez: "2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dönmez: "2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz"

23.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:40

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta "Madencilik Şura Çalıştayı"na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta "Madencilik Şura Çalıştayı"na telekonferans yöntemiyle katıldı. (3)

"Altın üretiminde 2018 yılından itibaren başlayan artış trendimizi devam ettiriyoruz. 2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini de inşallah gerçekleştireceğiz"

Dönmez: '2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz'
Dönmez: '2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz'
Dönmez: '2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz'
Dönmez: '2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay İsmail Demir Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Arto Gülben Ergen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ryan Babel Okan Buruk Ersun Yanal Burak Yılmaz Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dönmez: "2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:43:58. #1.14#
title