Dönmez: "2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini gerçekleştireceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta "Madencilik Şura Çalıştayı"na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta "Madencilik Şura Çalıştayı"na telekonferans yöntemiyle katıldı. (3)

"Altın üretiminde 2018 yılından itibaren başlayan artış trendimizi devam ettiriyoruz. 2020 sonunda hedefimiz olan 40 tonun üzeri altın üretimini de inşallah gerçekleştireceğiz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey