Dönmez: "2020, enerji sektörümüz açısından müjdelerle ve rekorlarla dolu bir yıl oldu"
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Dönmez: "2020, enerji sektörümüz açısından müjdelerle ve rekorlarla dolu bir yıl oldu"

23.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:08

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta "Madencilik Şura Çalıştayı"na telekonferans yöntemiyle katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta "Madencilik Şura Çalıştayı"na telekonferans yöntemiyle katıldı. (1)

"2020 her ne kadar dünya için zor bir yıl olsa da enerji sektörümüz açısından müjdelerle ve rekorlarla dolu bir yıl da oldu"

"Hep birlikte madenciliğin yarınına doğru bir kazma daha vurup daha derinlere ineceğiz"

"Her ne kadar arz talep dalgalanmaları üretimleri etkilemiş olsa da salgın sürecinde Türkiye dahil pek çok ülke madencilik sektörünü kritik sektörlerden biri ilan etti. Faaliyetlerin devamı için destek ve teşvik mekanizmalarını devreye soktu. Bu destek aslında madencilikle birlikte diğer yan sektörlerde de üretimin devamı açısından hayati bir rol üstlendi"

"Normalleşme adımlarını attığımız haziran ayıyla birlikte ihrcat değerlerimiz de pozitife dönmeye başladı."

"Kasım sonunda geçen yıla göre toplamda sadece yüzde 4'lük bir ihracat kaybı yaşadık. Kasım 2020 itibariyle altın hariç toplam 25 milyon ton maden ürünü ihraç etik. Böylece maden ihracatında 2019'u neredeyse yakaladık. Yılın ilk yarısında azalan ihracat miktarımız yılın ikinci yarısında sektörümüzün gösterdiği performansla geçen yılı yakaladı "

Dönmez: '2020, enerji sektörümüz açısından müjdelerle ve rekorlarla dolu bir yıl oldu'
Dönmez: '2020, enerji sektörümüz açısından müjdelerle ve rekorlarla dolu bir yıl oldu'
Dönmez: '2020, enerji sektörümüz açısından müjdelerle ve rekorlarla dolu bir yıl oldu'
Dönmez: '2020, enerji sektörümüz açısından müjdelerle ve rekorlarla dolu bir yıl oldu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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