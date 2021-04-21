Dönmez: "2019 yılında yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimimizdeki payı AB ortalamasının üzerine çıktı"
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Dönmez: "2019 yılında yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimimizdeki payı AB ortalamasının üzerine çıktı"

Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (Sabancı Üniversitesi IICEC) programına video konferans yöntemiyle katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (Sabancı Üniversitesi IICEC) programına video konferans yöntemiyle katıldı. (2)

Bakan Dönmez: "Haftaya pazartesi itibarıyla güneş enerjisinde ilk mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz"

Dönmez: '2019 yılında yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimimizdeki payı AB ortalamasının üzerine çıktı'
Dönmez: '2019 yılında yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimimizdeki payı AB ortalamasının üzerine çıktı'
Dönmez: '2019 yılında yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimimizdeki payı AB ortalamasının üzerine çıktı'
Dönmez: '2019 yılında yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimimizdeki payı AB ortalamasının üzerine çıktı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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