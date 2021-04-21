Dönmez: "2019 yılında yenilebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimimizdeki payı AB ortalamasının üzerine çıktı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dünyada ve Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Bugünü ve Yarını (Sabancı Üniversitesi IICEC) programına video konferans yöntemiyle katıldı.