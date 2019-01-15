Donmak Üzereyken Kurtarılan "Artur" Yeniden Sıcak Yuvasında

Sivas'ta donan Kızılırmak üzerinde gezinirken buzların kırılması sonucu su içerisinde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan "Artur" isimli köpek çalındığı yuvasına yeniden döndü.

Köpeğin sahibi iş adamı Yusuf Oflaz (30), AA muhabirine, yavruyken sahiplendikleri Artur'un 5 yıldır ailelerinin bir bireyi haline geldiğini söyledi.

Köpeğin perşembe günü gece saatlerinde Esenyurt Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinden çalındığı şüphesiyle polise başvurduklarını anlatan Oflaz, "Haberlerde dün bir köpeğin Kızılırmak'tan kurtarıldığı görüntülerini izledim. Bizim köpeğimiz olduğunu anladım ve belediye hayvan barınağına gittim. Barınakta köpeğin bizim olduğunu ispat ederek teslim aldım ve şimdi tekrar yuvasında." dedi.

Artur'un 5 yıldır yuvasını hiç terk etmediğini ve yaşadığı olay nedeniyle çok ürktüğünü dile getiren Oflaz, özellikle köpeğinin kurtarılmasında büyük emek harcayan itfaiye ekiplerine ve ihbarı yapan vatandaşlara teşekkür etti.

"Soğuk suyun içinde görünce içim sızladı"

Köpeğinin su içerisinde mahsur kalmış görüntülerini izleyince çok duygulandığını aktaran Oflaz, şöyle devam etti:

"Zor tabii ki neticede o da bir can. Malum, şehrimizin havası çok soğuk ve insanı çok etkiliyor. Bizim giyinme imkanımız var ama onların sırtlarındaki tüyünden başka hiçbir şey yok. Artur'u soğuk suyun içerisinde görünce içim sızladı. Bu bizim köpeğimiz değil, başka köpek de olabilirdi. Zaten haberi o şekilde izledim, kurtarılan köpeğin videosunu izleyince özelliklerinden tanıdım. Bu durum beni derinden üzdü, Artur'un psikolojisi de yerinde değil."

Oflaz, Artur'u sahiplendikleri günden beri hiç tasma takmadıklarını ve köpeklerinin hiç kimseye zarar veren bir hayvan olmadığını vurguladı.

Hayvanlara zarar verilmesine de tepki gösteren Oflaz, köpeğin tekrar eski sağlığına kavuşması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti.

Kaynak: AA