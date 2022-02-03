DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN YAVRU KÖPEĞİ, ATEŞ YAKARAK ISITTILAR - Haberler
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DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN YAVRU KÖPEĞİ, ATEŞ YAKARAK ISITTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE'de, kar yağışı nedeniyle yaylada vatandaşlar tarafından donmak üzereyken buluna yavru köpek, yakılan ateşte ısınması sağlanarak kurtarıldı.

OSMANİYE'de, kar yağışı nedeniyle yaylada vatandaşlar tarafından donmak üzereyken buluna yavru köpek, yakılan ateşte ısınması sağlanarak kurtarıldı.

Zorkun Yaylası çarşı merkezinde bulunan bir vatandaş, donmak üzereyken yavru bir köpekle karşılaştı. Ateş yakıp ısıtılmaya çalışılan yavru köpeğe kasap artığı et verilerek beslenildi. Daha sonra yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdüren Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru köpeğe sahip çıktı. Onlarda ateş etrafında köpeği sevip, ekmek parçaları verdikten sonra, tedavisi için veteriner hekime götürdüler.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN YAVRU KÖPEĞİ, ATEŞ YAKARAK ISITTILAR

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN YAVRU KÖPEĞİ, ATEŞ YAKARAK ISITTILAR

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNAN YAVRU KÖPEĞİ, ATEŞ YAKARAK ISITTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Osmaniye, Köpek, kar, Güncel, Haber

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