Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, soğuktan donmak üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Sığacık Körfezi Kokar Koyu mevkiinde, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a ulaşmaya çalıştıkları belirlenen 16 Afgan, soğukta donmak üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 16 Afgan göçmenden bazılarının ayakkabılarının olmadığı görülürken, donma tehlikesi yaşadıkları belirtildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, Urla Jandarma Karakolu'na teslim edildi. - İZMİR

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