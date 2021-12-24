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Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardı

Donmak üzere olan mültecileri deniz polisi kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Seferihisar ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, soğuktan donmak üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinden Yunanistan'a geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen, soğuktan donmak üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Sığacık Körfezi Kokar Koyu mevkiinde, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ege Denizi'ni geçerek Yunanistan'a ulaşmaya çalıştıkları belirlenen 16 Afgan, soğukta donmak üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 16 Afgan göçmenden bazılarının ayakkabılarının olmadığı görülürken, donma tehlikesi yaşadıkları belirtildi.

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