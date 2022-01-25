DONMAK ÜZERE OLAN KUŞU POLİS ARACINA ALDILAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DONMAK ÜZERE OLAN KUŞU POLİS ARACINA ALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, kar yağışı ve soğuk hava hayatı etkilerken, polisler donmak üzere olan bir kuşu araca aldı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, kar yağışı ve soğuk hava hayatı etkilerken, polisler donmak üzere olan bir kuşu araca aldı. Kuş, polis aracında ısınarak kendine geldi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekibi, yol kontrolü sırasında donmak üzere olan bir kuşu araca aldı. Aracın içesinde polis memurunun elinde tuttuğu kuş ısındı. Polis görevine devam ederken, aracın içerisinde kalan kuş ısınarak kendine geldi. Bu sırada kuşa yem verilerek beslenmesi sağlandı. Kendine gelen kuş daha sonra doğaya salındı.

DONMAK ÜZERE OLAN KUŞU POLİS ARACINA ALDILAR

DONMAK ÜZERE OLAN KUŞU POLİS ARACINA ALDILAR

DONMAK ÜZERE OLAN KUŞU POLİS ARACINA ALDILAR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title