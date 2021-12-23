Donmak üzereyken bulunan kedi, gençlik merkezinin maskotu oldu

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 75. Yıl Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, bir ay önce merkeze gelirken yağmurda ıslanan ve donmak üzere olan kediyi fark etti. Durumuna kayıtsız kalmayan gençler, kediyi merkeze getirdi. Müdürlerinin de onayını alan gençler, kediye bakmaya başladı. 'Pamuk' ismi verilen kedi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Gönüllü Pati' projesine dahil edilerek, tedavi ve mama masraflarının tümü bakanlık tarafından karşılanmaya başlandı. Pamuk, merkezin de maskotu oldu.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Tuğan ise, "Gençlik merkezimize gelen gönüllü gençlerimiz, soğuk ve yağmurlu bir günde kediyi bularak getirdi. Kediye sahip çıktık. Bakanlığımızın da Türkiye geneli uygulanan 'Gönüllü Pati' projesi kapsamında kedinin bakımını, aşılarını ve mama masraflarını karşılayarak gençlik merkezimizde ağırlamaya başladık. Kedi, gençlik merkezimizin maskotu oldu. Gençler, aktivitelere katıldığı zaman onların yanından ayrılmıyor, birlikte etkinliklere katılıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu şekilde sokakta yardıma muhtaç hayvanlarımıza da sahip çıkıp, gençlerimizin gönüllülük projelerine destek oluyoruz. Daha çok vicdanlı gençler yetiştirmek, toplum olarak hayvan sevgisini yerleştirmek üzere merkezimizde çalışıyoruz" diye konuştu.