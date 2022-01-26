Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı köyünde kar yağışı nedeniyle yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 90 yaşındaki Fatma Büyükakçalı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kösepınarı köyünde kar yağışı nedeniyle yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren 90 yaşındaki Fatma Büyükakçalı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kösepınarı köyünde aralıksız kar yağışı nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Köy evinde yaşayan 90 yaşındaki Fatma Büyükakçalı'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine köye giden itfaiye ekipleri yolu açarak yaşlı kadının evine ulaştı. Donma tehlikesi geçiren Fatma Büyükakçalı iki itfaiye eri tarafından taşınarak itfaiye aracına getirildi. Daha sonra sağlık kontrolü için Kadirli Devlet Hastanesine götürülen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

Donmak üzere olan 90 yaşındaki kadını itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Osmaniye, İtfaiye, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title