DONMAK ÜZERE BULDUĞU SOKAK KÖPEKLERİNE SAHİP ÇIKTI - Haberler
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DONMAK ÜZERE BULDUĞU SOKAK KÖPEKLERİNE SAHİP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NEVŞEHİR'de sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düştüğü havada donmak üzere bulunan 2 sokak köpeğine esnaf Savaş Serçe sahip çıktı.

NEVŞEHİR'de sıcaklığın eksi 17 dereceye kadar düştüğü havada donmak üzere bulunan 2 sokak köpeğine esnaf Savaş Serçe sahip çıktı.

Kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 17 dereceye kadar düşerken Cevher Dudayev Mahallesi'nde Eczacılar Konağı'nın işletmecisi Savaş Serçe, donmak üzere olan 2 sokak köpeğine sahip çıktı. Serçe, sokak köpeklerini konaktaki sobanın önünde ısıtarak, mama verdi. Savaş Serçe, "Bir an köpeklerin donmak üzere olduğunu gördüm. Hayvanları içeri aldım ve sobayı yaktım. Aklıma evde kalan iki köpeğim geldi. Onlar daha güvenli ve sıcak ortamdaydılar ama bunlar ise sokak köpekleriydi. Bu köpekler dışarıda kalıyorlardı. Bu köpeklerden birisi ıslanmış üzerinde su birikintisi buz tutmuş. Bu köpeklere sıcak bir ortam sağladığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Müşterilerim bu davranışım nedeniyle bana teşekkür etti. Hayvanlara karşı duyarlı davranışı sürdüreceğim" diye konuştu.

DONMAK ÜZERE BULDUĞU SOKAK KÖPEKLERİNE SAHİP ÇIKTI

DONMAK ÜZERE BULDUĞU SOKAK KÖPEKLERİNE SAHİP ÇIKTI

DONMAK ÜZERE BULDUĞU SOKAK KÖPEKLERİNE SAHİP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Esnaf, Savaş, Güncel, Haber

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