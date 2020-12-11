Donma tehlikesi geçiren yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı
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Donma tehlikesi geçiren yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı

11.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:06

Van'da kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren 4 yavru köpeği Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Van'da kar ve tipi nedeniyle donma tehlikesi geçiren 4 yavru köpeği Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar nedeniyle soğuktan donmak üzere olan 4 yavru köpeğini gören vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Bazı sürücüler de aç olduğu gözlenen köpeklere yiyecek vererek, doyurdu.

Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sokak Hayvanları Toplama Ekibi, yavru köpekleri bulunduğu yerden alarak, merkeze götürdü.

Köpekler, rehabilitasyon merkezinde veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirildi.

Sıcak bir yuvaya kavuşan yavru köpeklerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Donma tehlikesi geçiren yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı
Donma tehlikesi geçiren yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı
Donma tehlikesi geçiren yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı
Donma tehlikesi geçiren yavru köpekleri belediye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

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