Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı
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Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı

Van'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 30'dan fazla düzensiz göçmen yakalandı.

09.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:14
Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı

'da, göl kıyısında terk edilen ve burada donma tehlikesi geçiren 30'dan fazla düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Van'dan tekne ile 'e götürülmek istenen düzensiz göçmenler, ilçesine bağlı kıyısındaki İn Mahallesi kırsalında terk edildi.

Donmak üzere olan düzensiz göçmenleri görenlerin ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Mahalle yolunun olumsuz hava koşullarından dolayı kapalı olması nedeniyle Van Gölü üzerinden sahil güvenlik ekipleri ile 2 tekne bölgeye gönderildi.

Yakalanan 30'dan fazla düzensiz göçmen için ilçedeki Akdamar iskelesinde de sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Donma tehlikesi geçiren düzensiz göçmenler yakalandı
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