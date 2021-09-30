Donkey Kong serisi dünya çapında 65 milyon satışı geçti

Donkey Kong ilk kez 1981'de, serinin ilk oyununun arcade'lere çarptığı shigeru Miyamoto'dan başkası tarafından hayata döndürüldü. Nintendo yıllar boyunca yetiştirdiği gibi büyük isimlerle dolu bir franchise serisine rağmen, Donkey Kong kolayca en büyük ve ikonik olanlardan biri.

Nintendo Donkey Kong temalı bir tema parkı olan Super Nintendo World'ün genişlemesini duyuran bir basın açıklamasında, bu yılın Mart ayı itibariyla Donkey Kong'un dünya çapında toplu olarak 65 milyondan fazla sattığını ortaya koydu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Yeni kilometre taşına gelen Nintendo tarafından Super Nintendo World'e giden Donkey Kong genişlemesini duyurduğu basın açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Nintendo'nun Donkey Kong serisi 1984'te bir arcade oyunuyla başladı ve hızla dünyanın dört bir yanındaki hayranların kalbini ele geçirdi. O zamandan beri Donkey Kong oyun serisi, Super Nintendo Entertainment System, Wii ve Nintendo Switch gibi Nintendo video oyun sistemlerine sürekli olarak daha fazla oyun sundu. Dizi, dünya çapında 65 milyondan fazla adedi nesiller boyu hayranlara sattı."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri