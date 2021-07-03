Donkey Kong, Nintendo'nun Bir Sonraki Büyük Medya Franchise'ı Olacak

Nintendo'nun orijinal büyük franchise'ında (2014'ün Donkey Kong Country: Tropical Freeze sonuncusu olmak üzere) büyük bir yeni oyunumuz olduğundan bu yana epey zaman geçti, ancak kravat takan maymun büyük bir geri dönüş için hazırlanıyor olabilir.

Nintendo'nun orijinal büyük franchise'ında (2014'ün Donkey Kong Country: Tropical Freeze sonuncusu olmak üzere) büyük bir yeni oyunumuz olduğundan bu yana epey zaman geçti, ancak kravat takan maymun büyük bir geri dönüş için hazırlanıyor olabilir.

Bu yılki E3'ten önce, 3D Super Mario oyunlarını yapan aynı ekip tarafından dahili olarak geliştirilen yeni bir DK oyununun yolda olduğuna dair söylentiler dolaştı, ancak ne yazık ki gösteri bir duyuru olmadan geldi ve gitti.

Donkey Kong

insider 'ya göre (Paper Mario: The Origami King'den Metroid Dread'e kadar her şey hakkında doğru bilgi veren) Donkey Kong'un görünmeyen E3'ü, yeni bir oyunun geliştirilmediği anlamına gelmiyor.

İçeriden aldığımız bilgilere göre, DK, animasyon (bir TV şovu veya film olup olmadığı belirsiz), Super Nintendo World tema parklarında bir bölüm ve evet, bir Switch dahil olmak üzere büyük bir multimedya baskısı alan bir sonraki Nintendo franchise'ı olacak 3 yıldır geliştirilmekte olan ve muhtemelen yeni bir seriyi başlatacak olan oyun.

Donkey Kong'un yeni bir versiyonunun gelmesi oldukça mantıklı, çünkü karakterin yıllardır ciddi şekilde yeterince kullanılmadığını hissediyorum - oyuncular enteresan şekilde bu maymunu seviyorlar. Aynı zamanda Miyamoto'nun bebeklerinden biri, muhtemelen Mario'dan sonra ikinci sırada, bu yüzden efsanevi yapımcı ve tasarımcının onu bir yıldız yapmak için yatırım yaptığından eminim. Tabii ki, şimdilik bunu boşverin, ancak Zippo'nun sağlam bir sicili var ve diğer kaynaklardan da "Donkey Kong'da bir şeyler oluyor" söylentileri duyuyoruz.

Bakalım ilerleyen zamanlarda bizleri neler bekliyor.

Kaynak: Turkmmo