Donk, Trabzon deplasmanında forma giyemeyecek
Kasımpaşa'nın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Kayserispor müsabakasının 39. dakikasında sarı kart görerek bir sonraki hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Kasımpaşa'nın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Kayserispor müsabakasının 39. dakikasında sarı kart görerek bir sonraki hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelede lacivert-beyazlıların deneyimli futbolcusu Ryan Donk 39. dakikada sarı kart gördü. Ceza sınırında bulunan Donk, 24. haftada deplasmanda oynanacak Trazbonspor maçında takımını yalnız bırakacak.
Donk, Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL