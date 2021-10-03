Döngüsel Şehirler Deklarasyonu'na Türkiye'den ilk imzayı Hürriyet attı - Haberler
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Döngüsel Şehirler Deklarasyonu'na Türkiye'den ilk imzayı Hürriyet attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Döngüsel Şehirler Deklarasyonu'na Türkiye'den ilk imzayı Hürriyet attı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Avrupa Döngüsel Şehirler Deklarasyonu'nun Türkiye'deki ilk imzacısı oldu.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Avrupa Döngüsel Şehirler Deklarasyonu'nun Türkiye'deki ilk imzacısı oldu.

Strateji Geliştirme Müdürlüğü AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda İzmit Belediyesi, şimdi de Avrupa Döngüsel Şehirler Deklarasyonu'nda yer alan Türkiye'deki ilk belediye oldu. Deklarasyonun kabul gören 59. üyesi olan İzmit Belediyesi, geri dönüşüm ve sürdürülebilir çalışmalarıyla Avrupa'ya örnek oldu.

Avrupa Döngüsel Şehirler Deklarasyonu tarafından, İzmit Belediyesine https://circularcitiesdeclaration.eu/cities/izmit internet adresinde profil sayfası oluşturularak İzmit ile ilgili genel bilgilere yer verildi. İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün geri dönüşüm konusundaki örnek uygulaması Çınar Atık da internet sitesi de oluşturulan profil sayfasına eklendi.

Hürriyet imzaladı

İzmit Belediyesi, Avrupa Döngüsel Şehirler Deklarasyonu'nun Türkiye'deki ilk imzacısı olarak döngüsel ekonominin uzun vadeli siyasi, toplumsal, çevresel ve finansal faydalarını arttırmayı amaçlayan grubun bir parçası oldu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de İzmit Belediyesi'nin Avrupa Döngüsel Şehirler Deklarasyonu'na üyeliğini resmileştiren belgeyi imzaladı. - KOCAELİ

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Haber: Döngüsel Şehirler Deklarasyonu'na Türkiye'den ilk imzayı Hürriyet attı - Haberler
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