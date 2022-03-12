Donetsk'te sivillerin tahliye ve yardım bekleyişi sürüyor
AA - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan yerleşim yerlerinde birlikler devriye gezdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan yerleşim yerlerinde birlikler devriye gezdi. Bölgedeki çoğu yerleşim yerinin zarar görmesi ve yıkıma uğraması üzerine, sivillerin tahliye ve yardım bekleyişleri sürüyor.